Ufficiali gli arrivi di Nannini e Bensaja

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cosimo Nannini (difensore classe ’99) e Nicholas Bensaja (centrocampista classe ’95).

Nannini è un difensore esterno dotato di ottima tecnica, che ha disputato già due campionati di Serie C con le maglie di Piacenza e Lecco. Per lui un contratto biennale in rossonero.

Bensaja è un centrocampista centrale di assoluto valore per la categoria. Può vantare sei campionati in Serie C da protagonista, di cui gli ultimi due disputati con la maglia della Viterbese, con cui ha totalizzato 49 presenze e 3 reti. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2023.

Benvenuti in rossonero!