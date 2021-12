Dichiarazioni di Guido Pagliuca in vista di Lucchese – Grosseto

“A partire da domenica, affronteremo quattro partite in dieci giorni, di cui tre derby. Un impegno fisico e mentale notevole, che richiede massima concentrazione da parte nostra. Ora più che mai il gruppo, che ha sempre rappresentato la nostra forza, il nostro valore aggiunto, sarà importante. Tutti i ragazzi mi hanno dimostrato di poter riporre massima fiducia in loro, allenandosi sempre con grande entusiasmo, dedizione e sacrificandosi per questa maglia anche nel quotidiano, nei dettagli e con il lavoro costante. Posso contare su ognuno di loro.

Con il Grosseto avremo fuori Papini e dobbiamo ancora valutare le condizioni di Shaka Mawuli, che ha riportato un fastidio muscolare in settimana. Sono certo che sarà un gara impegnativa, in cui a fare la differenza saranno la gestione dei diversi momenti della partita e soprattutto l’intensità. Questo è uno degli aspetti su cui abbiamo maggiormente lavorato, in campo e nello spogliatoio. Sappiamo che gli obiettivi personali passano dal raggiungimento di quelli di squadra e lavoriamo per ottenere, passo dopo passo, battaglia dopo battaglia, quello che è il nostro traguardo.

Tre delle prossime quattro gare si giocheranno al porta Elisa, di fronte al nostro pubblico, che mi aspetto caloroso come di consueto e sempre più numeroso, per sostenere e spingere questi ragazzi e questa maglia. Sarà presente anche Dollaro e noi lo sappiamo bene”.

