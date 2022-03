Lucchese – Gubbio: biglietti in Curva Ovest a 5 euro

La società rossonera intende ancora una volta favorire l’affluenza allo stadio del proprio pubblico, valore fondamentale per la squadra e vero uomo aggiunto in campo. Per la partita Lucchese – Gubbio, in programma sabato 19 marzo, la tariffa di Curva Ovest sarà infatti eccezionalmente di 5 euro (+d.d.p), come già accaduto con Fermana e Reggiana.

Si ricorda pertanto che i biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:

Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo (15 – 19)

Sabato 19 marzo (10 – 13 al point e 14.30 – 17.30 al botteghino)

Questi i prezzi dei tagliandi:

Gradinata intero: euro 19 + d.d.p. (euro 1)

Gradinata Under (10 – 14 anni): euro 11 + d.d.p.

Curva Ovest: euro 5 + d.d.p.

I biglietti sono acquistabili anche presso i seguenti punti vendita:

Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – via Roma 63, 55016 Porcari Lucc

Lucca Carta – via Romana est 140, 55016 Porcari Lucca

NOTA* I tifosi che hanno già acquistato il biglietto di Curva Ovest a prezzo standard, possono recarsi allo stadio Porta Elisa, negli orari di apertura del point, per chiedere il rimborso dovuto.

