Viterbese – Lucchese: parla Guido Pagliuca alla vigilia

Abbiamo avuto una settimana intera per preparare la partita e recuperare tutti gli impegni ravvicinati che abbiamo affrontato nell’ultimo periodo.

I ragazzi come sempre hanno dimostrato impegno ed entusiasmo, caratteristiche fondamentali nel quotidiano per raggiungere l’obiettivo comune. Pensavamo di recuperare in questi giorni Fedato e Papini, ma ancora non si allenano con la squadra. Vista inoltre la squalifica di Nanni e l’infortunio lungo di Semprini, la società ha fatto un ulteriore sforzo, mettendoci a disposizione un nuovo giocatore per queste ultime 9 partite. Un giocatore esperto, di ottima qualità. Dobbiamo essere bravi a farlo integrare il prima possibile e prendere da lui il meglio che ci può dare in questi 40 giorni, tenendo in considerazione che è molto tempo che non gioca una partita.

Nella partita di Viterbo, a causa delle defezioni, cambieremo qualcosa nelle posizioni sul campo di qualche giocatore, sia a centrocampo che in attacco, cercando di mantenere invariati i nostri principi di gioco.

La nostra attenzione deve essere alta per tutta la durata delle partite e a maggior ragione in una trasferta come quella di Viterbo. In un girone chiuso e difficile come il nostro, sono sempre gli episodi a fare la differenza e noi dobbiamo portarli a nostro favore con cattiveria sportiva e lucidità.

I ragazzi conoscono perfettamente l’importanza del momento e sanno che la concentrazione andrà mantenuta altissima fino all’ultima partita.

Ci aspettano nove finali e siamo pronti ad affrontarle consapevoli di essere accompagnati dai nostri tifosi, che per noi sono un valore aggiunto importantissimo.

