La società Lucchese 1905 è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto di Federico Papini, difensore classe ’99, in rossonero per la quarta stagione.



Il giocatore, questo pomeriggio, ha sottoscritto con soddisfazione un accordo che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno 2023.

