Soddisfazione in casa rossonera per la convocazione del giovane Maikol Xeka nella Rappresentativa nazionale Under 15

Torneo Internazionale a Cava dei Tirreni per la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro guidata da Daniele Arrigoni. I giovani più promettenti della Lega Pro saranno impegnati nel prestigioso torneo che ospita le migliori squadre a livello nazionale per la chiusura della stagione.

Tra i convocati c’è anche Maikol Xeka della Lucchese, promettente classe ’07, che si è messo in evidenza nel corso della stagione con brillanti prestazioni in maglia rossonera e con quella della Rappresentativa nazionale.

