L’incarico di responsabile medico della società Lucchese 1905, sarà ancora affidato al Dott. Adolfo Tambellini. Una scelta che il medico rossonero ufficializza in data odierna, nonostante la mai celata volontà di lasciare l’incarico, dopo anni di servizio, a causa di motivi strettamente personali. L’organizzazione societaria, in assenza di una alternativa valida e concreta, ha ufficializzato la richiesta di rinnovo di collaborazione al Dott. Tambellini che da anni lo vede guida e riferimento medico per i giocatori e lo staff della Lucchese 1905. Un rapporto che si rinnova grazie al forte attaccamento ed ai valori del medico sociale rossonero che ha saputo superare ostacoli e difficoltà notevoli al fianco del club negli anni e che temporaneamente messo da parte le proprie volontà per non lasciare in situazione di disagio al società a cui è fortemente legato.

The post Il Dott. Adolfo Tambellini ancora responsabile medico della Lucchese 1905 first appeared on Lucchese 1905.