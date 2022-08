Lucchese: Primavera 3 e Under 17 hanno ripreso gli allenamenti

La Primavera 3 a ripreso gli allenamenti sotto la guida di Tony Carruezzo, per il secondo anno consecutivo alla guida della formazione rossonera. I ragazzi sono stati inseriti nel girone A, assieme ad altre undici squadre assieme a Carrarese, Fiorenzuola, Lecco, Modena, Olbia, Piacenza, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sud Tirol e Vis Pesaro. Il campionato inizierà sabato 24 settembre e terminerà il 1 aprile e verso la metà di settembre dovrebbe uscire il calendario. La preparazione intanto proseguirà all’impianto dell’Acquedotto e assieme a Carruezzo ci saranno il collaboratore Lorenzo Gabrielli, il preparatore atletico Gabriele Toschi e quello dei portieri Emanuele Coli.

Lavoro sul campo iniziato anche per gli Under 17, che si sono ritrovati al campo due dell’Acquedotto. Ancora da definire il calendario, i giovani rossoneri hanno ripreso confidenza con il pallone seguiti attentamente dal preparatore atletico Nicola Cortopassi e dal preparatore dei portieri Claudio Puccinelli. Dopo un riscaldamento iniziale i giovani rossoneri hanno incominciato a studiare schemi dividendosi in piccoli gruppi con il pallone. Anche per questa formazione la preparazione proseguirà a ranghi serrati, pronti per giocare anche qualche amichevole prima dell’inizio del torneo.

The post La Primavera 3 e l’Under 17 hanno ripreso gli allenamenti first appeared on Lucchese 1905.