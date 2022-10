La Lucchese 1905 comunica che sono arrivate le tessere degli abbonamenti, le stesse potranno essere ritirate presso lo stadio Porta Elisa dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30 esibendo il tagliando rilasciato al momento della sottoscrizione oppure un documento di riconoscimento.

