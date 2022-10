La società US Pistoiese comunica le modalità di acquisto dei tagliandi in relazione alla gara di domenica 30/10/2022 alle ore 14:30 contro il Salsomaggiore presso lo Stadio Comunale C. Francani.

Biglietterie:

– L’eventuale partecipazione di supporter organizzati al seguito della squadra , dovrà essere comunicata e al riguardo verrà aperta la tribuna scoperta capiente 90 persone sita in Via Pascoli 40

– I biglietti per lo Stadio Francani sono acquistabili presso le biglietterie di Via Crispi 27 e Via Pascoli 40 e avranno un costo unico di EURO 12.

– L’apertura delle biglietterie è prevista per le ore 13 del giorno gara.

– L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino all’età di 14 anni.

L’articolo Salsomaggiore – Pistoiese, info biglietteria proviene da US Pistoiese 1921.