Coppa Italia Virtus Entella – Lucchese info biglietti

La Virtus Entella comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Coppa Italia Virtus Entella – Lucchese, in programma giovedì 17 novembre alle ore 18.

I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore “Gradinata Nord” al costo di € 5,00, compresi i diritti di prevendita, da venerdì 11 novembre alle ore 15 sino a mercoledì 16 novembre alle ore 19 presso tutte le rivendite Etes ed in particolare:

– Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu)

– Etes.it

– Entella.it

Il giorno della partita non saranno in vendita biglietti del settore “Gradinata Nord”. i tifosi ospiti potranno acquistare tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili.

I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo però il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo di posta elettronica accrediti@entella.it.

L’uscita autostradale consigliata è quella di Lavagna.

