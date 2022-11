Ieri è stata una giornata importante per Dante Unti di Rughi. Unti da sempre tifoso della Pantera, ha festeggiato 103 anni assistendo alla gara dei rossoneri contro l’Alesandria. La società per ricordare questo importante traguardo, ha omaggiato prima dell’inizio della gara, con il consigliere Bruno Russo, Unti di una maglia personalizzata in ricordo di questa giornata.

The post Dante Unti 103 anni festeggiati al Porta Elisa first appeared on Lucchese 1905.