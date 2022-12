Basket Le Mura e Lucchese insieme per lo sport: gli abbonati rossoneri ingresso gratuito domenica 18 dicembre al PalaTagliate

Gesam Gas e Luce Lucca e Lucchese 1905, i due principali sodalizi sportivi della città, rafforzano il loro legame di stima e collaborazione con un’interessante iniziativa voluta fortemente dai dirigenti delle due società. Gli abbonati rossoneri, presentandosi alla biglietteria del PalaTagliate con la loro tessera, potranno assistere gratuitamente alla partita Basket Le Mura-Rmb Brixia Brescia, in programma domenica 18 dicembre alle ore 18 e valida come dodicesima giornata della Techfind Serie A1.

Potrebbe essere la prima di una serie di progetti condivisi tra due club che portano in alto in giro per l’Italia, la Lucchese da oltre un secolo il Basket Le Mura da 13 campionati consecutivi in Serie A1, il vessillo della città dell’arborato cerchio.

