Fiorenzuola – San Donato Tavarnelle: le INFO

Il San Donato Tavarnelle, in previsione della 19esima giornata di campionato, prevista per sabato 17 dicembre alle ore 14,30 con il Fiorenzuola allo stadio ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola d’Arda, ricorda a tutti i propri sostenitori di aver organizzato un pullman

Sarà possibile prenotare il pullman al costo di 15 euro a persona. E’ possibile prenotare fino a mercoledì 14 dicembre in sede allo stadio ‘Pianigiani’ oppure telefonando allo 0558050651. La conferma del pullman sarà data poi fra mercoledì e giovedì al raggiungimento di un numero di prenotazioni congrue.

Sarà possibile anticipare la somma in segreteria oppure saldare al momento della partenza dallo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa.

La prevendita dei biglietti invece partirà nella giornata di mercoledì 14 dicembre sul portale internet Vivaticket.

Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di: Euro 12,00 esclusi i costi di prevendita.

I tifosi ospiti potranno acquistare i ticket nel settore a loro riservato (Tribuna Ospiti) sino alle ore 19.00 del giorno che precede la gara: i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

Di seguito i prezzi negli altri settori dello stadio:

– Tribuna Centrale: 25,00 euro (ridotto – 20,00 euro per Over 65, Donne e Under 18 fino a 14 anni)

– Tribuna Laterale Coperta: 15,00 euro (ridotti – 10,00 euro per Over 65, Donne e Under 18 fino a 14 anni)

– Under 14 – 1 euro