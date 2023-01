Alessia Passarella convocata con la Rappresentativa Under 20

Grande soddisfazione in casa Lucchese Femminile per la convocazione con la Rappresentativa della Nazionale Femminile Under 20 di Alessia Passarella. Il portiere rossonero, classe 2004, che sta sostituendo tra i pali l’infortunata Casarasa, risponderà alla chiamata dell’allenatore azzurro e prenerà parte al raduno che si svolgerà domani martedì 31 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per Passarella si tratta della prima convocazione ed inutile dire che oltre all’emozione c’è anche tanta soddisfazione.

“Sono molto felice – ha dichiarato Alessia – per me è un bel traguardo, ma anche uno stimolo per cercare di migliorarmi giorno dopo giorno e per cercare sempre di farmi trovare pronta”.

