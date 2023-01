Imolese – Lucchese, i biglietti ospiti

L’Imolese Calcio comunica che da giovedì 5 gennaio alle ore 15.00 sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Imolese – Luchese, in programma domenica 8 gennaio alle ore 17.30.

I biglietti per il settore ospiti dovranno essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 12,00 + diritto di prevendita con le seguenti modalità:

– on – line sul sito http://www.etes.it

– nei punti vendita Etes – Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu)

Si ricorda che la prevendita dei biglietti sarà attiva fino a sabato 7 gennaio alle ore 19.00 e che il giorno della gara non sarà possibile acquistare il tagliando.

Parcheggio

Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura.