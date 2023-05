Playoff 1° turno: i biglietti per Ancona – Lucchese

La società Ancona comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Ancona – Lucchese, in programma giovedì 11 maggio alle ore 18:00, valida per il 1° turno dei playoff di Serie C 2022-2023.

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 del giorno precedente alla gara, collegandosi al link https://www.diyticket.it/events/Sport/11579/us-ancona-lucchese-1905-playoff-1-turno

Questi i prezzi ai quali va applicato il diritto di prevendita e le commissioni di servizio: