Assemblea della Lega di Serie A, i temi all’ordine del giorno

Le dichiarazioni del Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini

Si è svolta ieri a Milano, con la partecipazione di tutte le Società, l’Assemblea della Lega Serie A, aperta dai complimenti del Presidente Casini alla SSC Napoli per la vittoria dello scudetto, seguiti dall’applauso di tutte le Associate: “Colgo l’occasione per fare i complimenti al Napoli, che abbiamo fatto oggi tutti insieme, non solo perché ha vinto con 5 turni d’anticipo eguagliando il record di altre squadre, ma anche perché era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Inter, Juventus o Milan, aumentando così la competitività del nostro campionato” – ha detto il Presidente di Lega.

Casini ha poi toccato gli altri temi all’ordine del giorno:

CALCIO FEMMINILE

“Tra le decisioni prese c`è stata quella di costituire una commissione permanente dedicata al calcio femminile, per cui la Serie A sarà impegnata come soggetto promotore a favorire la valorizzazione e il potenziamento del movimento, questo in accordo con la Federazione, e porterà verso una Lega autonoma femminile”.

“Tra le decisioni prese c`è stata quella di costituire una commissione permanente dedicata al calcio femminile, per cui la Serie A sarà impegnata come soggetto promotore a favorire la valorizzazione e il potenziamento del movimento, questo in accordo con la Federazione, e porterà verso una Lega autonoma femminile”. SUI DIRITTI AUDIOVISIVI

“Per quanto riguarda i diritti audiovisivi c`è stata un`ampia discussione sui contenuti del bando con riferimento non solo ai diversi pacchetti, ma anche al tema dei diritti d`archivio. E’ il bando più importante da quando esiste la Melandri, c’è stato un enorme lavoro della Commissione diritti negli ultimi mesi. C’è un ampio assenso delle Società sull’impianto di tutto il bando e si sono registrate richieste di approfondimento sui diritti d’archivio. E` una questione talmente importante che ha portato le squadre a collegare questi aspetti anche a una modifica dello Statuto della Lega, motivo per cui è stata già calendarizzata un`Assemblea il 16 maggio con all`ordine del giorno tali modifiche statutarie e l’approvazione del bando dei diritti”. Per la cronaca contrarie solo Fiorentina e Udinese.

“Per quanto riguarda i diritti audiovisivi c`è stata un`ampia discussione sui contenuti del bando con riferimento non solo ai diversi pacchetti, ma anche al tema dei diritti d`archivio. E’ il bando più importante da quando esiste la Melandri, c’è stato un enorme lavoro della Commissione diritti negli ultimi mesi. C’è un ampio assenso delle Società sull’impianto di tutto il bando e si sono registrate richieste di approfondimento sui diritti d’archivio. E` una questione talmente importante che ha portato le squadre a collegare questi aspetti anche a una modifica dello Statuto della Lega, motivo per cui è stata già calendarizzata un`Assemblea il 16 maggio con all`ordine del giorno tali modifiche statutarie e l’approvazione del bando dei diritti”. Per la cronaca contrarie solo Fiorentina e Udinese. SUI FONDI DI PRIVATE EQUITY

“Per quanto riguarda le manifestazioni d`interesse per private equity e finanziamento, si è deciso, visto il forte collegamento tra bando e advisor, di trattarlo nell`Assemblea di Roma del 24 maggio”.

(Fonte Lega Serie A)