Serie A, il ritorno del Genoa è realtà

Il Genoa ha fatto il suo ritorno in Serie A TIM con due turni di anticipo, conquistando la promozione aritmetica dopo una sola stagione in Serie B. La squadra rossoblu ha ottenuto una vittoria importante contro l’Ascoli, che ha permesso loro di ottenere otto punti di vantaggio sul Bari, diventando così irraggiungibili per il terzo posto.

Un grande merito per questo ritorno alla Serie A va ad Alberto Gilardino, ex giocatore viola nonché dell’Empoli ed ex allenatore a Siena, che è stato chiamato a sostituire Alexander Blessin come allenatore il 6 dicembre, quando il Genoa era al quinto posto in classifica con solo 23 punti dopo 15 turni e reduce da una serie di risultati deludenti.

L’impatto del nuovo tecnico è stato immediato e decisivo: il Genoa ha messo in fila sette risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi), riuscendo a piazzarsi stabilmente al secondo posto dietro il Frosinone.

La coppia d’attacco formata da Massimo Coda e Albert Gusmunsson è stata fondamentale per la cavalcata del Genoa. Coda ha segnato 10 gol e ha ottenuto la sua seconda promozione consecutiva dopo quella della scorsa stagione con il Lecce, mentre Gusmunsson ha realizzato 9 reti. Inoltre, giocatori esperti come Sturaro, Badelj, Strootman e Criscito, che è rientrato dal Toronto FC a gennaio, hanno fornito la loro esperienza, mentre giovani come Dragusin, Salcedo e Frendrup hanno dimostrato il loro grande potenziale.

Dopo 15 anni consecutivi in Serie A TIM, il Genoa era retrocesso nella stagione precedente. Ora la squadra rossoblu può finalmente fare il suo ritorno nella massima serie, dove dovrà contenderla al Frosinone allenato da Fabio Grosso, in un’emozionante sfida che si terrà la prossima settimana.

Il Genoa potrebbe anche vincere il campionato di Serie B, ma per la terza promossa bisognerà aspettare la finale di ritorno dei playoff, che si terrà il 11 giugno. Ci sono diverse squadre che si contendono il terzo posto, ma con due giornate ancora da giocare, tutto può ancora cambiare.

In ogni caso, il ritorno del Genoa in Serie A TIM è una grande notizia per i tifosi della squadra, che hanno dovuto attendere solo una stagione per vedere il loro club lottare nuovamente con le migliori squadre del calcio italiano.