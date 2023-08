Ad Altopascio allenamento congiunto tra Tau e Lucchese: come accedere

Il comunicato Tau Calcio Altopascio

In programma l’allenamento Asd Tau Calcio Altopascio – Lucchese oggi pomeriggio, giovedì 10 agosto, ore 18.00, allo stadio di Altopascio.

Ingresso libero per tutti.

Come accedere

Viste le numerose attività in programma giovedì 10 agosto all’interno dello Stadio Comunale di Altopascio, tra cui la seduta di allenamento congiunto della prima squadra amaranto con la Lucchese 1905, la società Asd Tau Calcio Altopascio chiede ai sostenitori e appassionati che intendano accedere all’impianto sportivo, di parcheggiare le proprie auto in Piazza Aldo Moro o in Piazza Vittorio Emanuele, onde evitare di congestionare la zona di transito delle autoambulanze della Misericordia e di occupare le aree di sosta destinate a coloro che debbano accedere ai servizi ambulatoriali in Piazza Fratelli Rosselli.