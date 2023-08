Poker per gli Arancioni nell’allenamento congiunto con il BMG

Ottima prestazione per la squadra arancione nell’allenamento congiunto con l’Atletico BMG presso il Campo Sportivo di Marcellano.

Dopo un inizio di grande fisicità a centrocampo, la prima a salire è la Pistoiese con Chrysovergis da sinistra che la piazza forte al centro per Marquez, il quale la mette in rete di testa al 19’. Dopo soli 5 minuti di gioco parte un contropiede dell’attaccante argentino, che davanti la porta la serve in mezzo ad Oubakent, niente da fare per Bocci. Si fa vedere anche l’Atletico BMG con Sciacca che accorcia le distanze al 26’ di gioco, ma trova una grande risposta di Marquez alla mezz’ora di gioco.

Finisce il primo tempo con un 3-1 per la squadra di mister Consonni.

Inizia da protagonista l’Atletico BMG che si impone con forza sulla squadra arancione, ma senza concludere in rete. Dopo un pressing alto della squadra umbra è la Pistoiese a riprendere il controllo della gara con Ferrandino che prova il tiro da fuori fermato in primo momento, ma concretizzato sulla respinta di Bocci al 63’. Un buon secondo tempo di controllo e gestione per la squadra di Consonni.

Si conclude 4-1 l’allenamento congiunto tra Pistoiese e Atletico BMG.