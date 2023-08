Una conferma, un arrivo e un nuovo caposcout: giornata di annunci per la Lucchese

Elia Visconti vestirà nuovamente la maglia rossonera, il centrocampista classe 2000, nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, siglando anche un gol. Visconti sarà legato alla Lucchese con un contratto triennale.

Arriva alla Lucchese Filippo Berti, portiere classe 2003 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Siena. Cresciuto nelle giovanili della Roma, passato poi alla Sambenedettese, arriva a Lucca con un contratto di un anno.

Claudio Ferrarese è il capo scout della Lucchese 1905. Centrocampista d’esperienza, nato a Verona nel 1978, ha iniziato a giocare proprio nel Verona, dove, il 16 marzo 1997, debutta in Serie A. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Pistoiese, Cittadella, Piacenza, Ternana, Salernitana, Cagliari, Torino e Cremonese, giusto per citarne alcune, ma anche quella della Nazionale Italiana Under 17 e Under 18. A Claudio un benvenuto e un in bocca al lupo per il suo lavor