Lucca, via all’iter per la sala stampa “Diego Checchi”

All’evento di questa mattina era presente anche Francesca, la mamma di Diego, che visibilmente commossa ha voluto ringraziare la società, la squadra e tutti i tifosi che hanno ricordato con tanto affetto il figlio: “Sapevo che Diego era un bravo giornalista e un grande tifoso della Lucchese, sono sempre stata una mamma orgogliosa di lui. Non mi aspettavo sinceramente tutto questo affetto nel ricordarlo, vuol dire che è entrato nel cuore di molte persone e per questo voglio ringraziare la squadra, la società, i tifosi e tutte le persone che hanno speso una parola per lui, grazie davvero”.