A Sassari cambia la capolista, vince la Torres contro la Carrarese

Cambia la capolista nel Girone B, un vero peccato specie dopo il primo tempo degli apuani.

Con un risultato maturato tutto nella ripresa, infatti, la Carrarese è stata sconfitta in Sardegna per 2-0 dall Torres che ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva e si è posizionata al primo posto in classifica da sola.

Il primo tempo è stato difficile per entrambe le squadre, con la Carrarese che si è dimostrata solida in difesa e con alcuni tentativi da parte di Panico e Simeri. Tuttavia, il portiere Zaccagno ha respinto i tiri avversari. Nella ripresa, Ruocco ha trovato un’accelerazione decisiva da sinistra e ha segnato l’1-0 con un diagonale preciso, sbloccando il risultato a favore della Torres. Il secondo gol è arrivato grazie a un rigore trasformato da Scotto, il capitano della squadra, procurato da un’incursione di Zecca.

La Carrarese ha cercato di reagire, ma nonostante i tentativi la squadra toscana non è riuscita a trovare la via del gol.

