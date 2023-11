Lucca Comics & Games con la Lucchese

I tifosi della Lucchese e gli appassionati di calcio in generale hanno un appuntamento imperdibile dall’1 al 5 novembre 2023.

La squadra rossonera sarà presente al Lucca Comics & Games, nella suggestiva cornice di Villa Bottini, con uno stand dedicato al calcio e all’intrattenimento.



L’entusiasmo cresce grazie all’annuncio che la Lucchese ha riservato alcune sorprese in edizione limitata per i visitatori dello stand, insieme alle maglie ufficiali del club. Questa è un’opportunità straordinaria per i tifosi di portare a casa un ricordo unico dell’evento e della squadra del cuore.

Ma le sorprese non finiscono qui: i giocatori della Lucchese saranno presenti in orari specifici per coinvolgere i tifosi in sfide divertenti alle postazioni di gaming e al calcio balilla. Questa è un’occasione unica per mettersi alla prova contro i propri eroi calcistici, testare le proprie abilità e divertirsi con la squadra.

Inoltre, i giocatori saranno disponibili per foto e autografi, permettendo ai tifosi di ottenere un pezzo memorabile del proprio amore per la Lucchese.

Ma l’impegno della Lucchese non si ferma qui. Durante l’evento, i ragazzi del Futsal saranno presenti nel parco di Villa Bottini: questa è l’occasione perfetta per sfidare i talenti del Futsal e mettere alla prova le proprie abilità.

Sarà una manifestazione emozionante e indimenticabile per i tifosi e gli appassionati di calcio, con l’opportunità di interagire con i giocatori, divertirsi con sfide di gioco e portare a casa ricordi speciali. Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza unica e sostenere la vostra squadra. La Lucchese Calcio è pronta a condividere la passione per il calcio con i suoi fedeli tifosi durante il Lucca Comics & Games 2023.