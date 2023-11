Dal Canto: “Una gara e una prestazione importante da parte nostra”

Al termine della gara Cesena-Carrarese (2-1), dalla sala stampa dello stadio “Manuzzi” di Cesena, ecco le dichiarazioni di mister Alessandro Dal Canto: “Una gara ed una prestazione importante da parte nostra nel secondo tempo mentre nella prima frazione siamo riusciti a rimanere in piedi, anche per fortuna, andando a subire e soffrire tutta una serie di ripartenze del Cesena che ci ha,comunque, graziato.

La nostra rimane una partita di spessore con la crescita di attenzione anche difensiva che nei secondi quarantacinque minuti ci ha consentito di salire di tono e sfiorare anche un risultato positivo.

C’è stato anche episodio del goal annullato che ,onestamente, per la visuale dalla panchina non sono in grado di valutare.

Alla fine torniamo a casa senza punti ma con la consapevolezza che la squadra c’è e potrà lottare per certe posizioni con dimostrazioni come quelle di oggi.

Adesso testa al Pescara senza pensare troppo a quello che è stato ma sapendo di poter dire la nostra.”

