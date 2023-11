Bella di Coppa, la Lucchese stende la Juve Next Gen dopo 120 minuti

Un Thriller calcistico terminato con il gol di Russo al 118′

Luci, emozioni, e un epilogo degno di un grande spettacolo calcistico: la Lucchese ha conquistato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dopo una partita mozzafiato contro la Juventus, ricca di ribaltamenti di fronte e decisa solo nei supplementari con il gol di Russo allo scadere. Una vittoria che ha saputo catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, un 3-2 nato da una partita che all’85° era ancora ferma sullo zero a zero!

Il match si è rivelato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena: il primo tempo è stato caratterizzato da occasioni da entrambe le parti. Sueva per i padroni di casa ha impegnato Scaglia con un colpo di testa, ma la risposta del portiere è stata decisiva. La Juventus ha risposto con Anghelè al 9′, ma il suo tentativo da distanza ravvicinata non ha trovato la porta. Romero è stato il protagonista dell’azione nella parte finale del primo tempo, cercando in più occasioni di mettere a segno il vantaggio, ma la difesa avversaria ha retto.

Il secondo tempo ha visto un duello tra le due squadre per il controllo del gioco. Romero ha continuato a essere pericoloso per la Juventus, ma Scaglia si è dimostrato un muro invalicabile. Il Lucchese ha risposto con Sueva e Sueva stesso ha sfiorato il gol con un cross velenoso. Il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0 fino agli ultimi minuti del tempo regolamentare.

L’85’ ha portato il vantaggio per la Lucchese con il gol di Rizzo Pinna dal limite. Sembrava il gol della vittoria, ma la Juventus ha reagito e all’89’ ha ottenuto un calcio di rigore trasformato freddamente da Palumbo, che ha prolungato la partita ai tempi supplementari.

Gli extra-time hanno visto entrambe le squadre stanche, ma la Lucchese è riuscita a sfiorare il vantaggio al 98′ con Yeboah, ma Scaglia ha compiuto un altro intervento straordinario. Tuttavia, al 101′, un’occasione clamorosa per Anghelè non è riuscita a cambiare il punteggio.

La Juventus ha preso il comando al 114′ con Guerra, ma la Lucchese non si è arresa. Magnaghi ha pareggiato di testa al 114′, e poi Russo ha completato la rimonta al 118′ con un gol che ha scatenato la gioia dei tifosi toscani.

Una partita indimenticabile che ha visto la Lucchese emergere vittoriosa, regalando ai suoi sostenitori un motivo in più per sognare e continuare il percorso in Coppa Italia.