Poche emozioni, zero reti: finisce in parità tra Olbia e Lucchese

La dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone B, ha visto l’Olbia e la Lucchese affrontarsi in una partita che alla fine si è risolta con un pareggio per 0-0.

La vera protagonista della partita è stata, inaspettatamente, la forza del vento. Entrambe le squadre hanno lottato per impostare il gioco, con il vento che ha reso difficile il controllo della palla e la precisione nei passaggi. Nel primo tempo, la Lucchese ha cercato di sfruttare il vento a suo favore, ma l’Olbia ha difeso con determinazione per evitare che la squadra toscana conquistasse i punti necessari per risalire in classifica. Già al quarto minuto, i rossoneri hanno minacciato la porta di Rinaldi con un tiro di Guadagni che è però terminato fuori bersaglio. Due minuti dopo, Russo ha sparato appena a lato.

L’Olbia ha impiegato del tempo per organizzare la sua prima azione d’attacco, con Dessena che ha servito un bel lancio sulla destra per Contini. Alla fine del primo tempo, la partita è rimasta in equilibrio, senza gol da nessuna delle due parti. Entrambe le squadre si sono dimostrate tenaci, ma il vento ha continuato a influenzare il corso del match.

Nella ripresa, sia l’Olbia che la Lucchese sono tornate in campo con determinazione, cercando di ottenere i tre punti. L’Olbia ha cercato di rimanere compatta e di organizzare ripartenze veloci, mentre la Lucchese ha mantenuto il controllo del gioco a terra. Al cinquantottesimo minuto, Arboleda ha servito un cross preciso per Nanni, ma il colpo di testa dell’attaccante è terminato alto. La Lucchese ha cercato di premere sull’acceleratore, ma la difesa dell’Olbia è rimasta salda. All’ottantaduesimo minuto, Rizzo Pinna ha effettuato un bel cross dalla sinistra, ma nessun attaccante rossonero è riuscito a trasformare l’occasione in gol.

Alla fine, nonostante gli sforzi delle due squadre, il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0.

