Selleri segna, il Pontedera vince contro la Juve NG

È il Pontedera ad aggiudicarsi i tre punti all’Ettore Mannucci. La Juventus Next Gen non riesce a centrare il secondo successo consecutivo: decisivo il gol di Selleri al 10′.

La Juve cerca di reagire, ma dopo il gol toscano fioccano soprattutto cartellini. Ammonito Hasa per proteste, dopo una strattonata subita, poi rosso per Mister Brambilla e due suoi collaboratori. Il Pontedera prova, così, a sfruttare l’inerzia del match, cercando di fare nuovamente male a Daffara, mai obbligato a intervenire. Nel finale di frazione, si rivede la Juve. Prima Hasa, tra i più attivi, va vicino al pari al 37′, trovando al risposta del portiere avversario, poi, sull’angolo conseguente, è Muharemovic a svettare, senza però trovare la porta. Al riposo si va sull’1-0 in favore della squadra di Canzi, che preoccupa la Juve nel finale di tempo con la punizione di Ianesi, ma Daffara non deve scomporsi.

Alla ripresa del gioco i più pericolosi sono i padroni di casa, così come era stato in avvio di gara. Ancora una volta, però, non è necessario aggiornare la voce “tiri in porta”. Le occasioni restano perlopiù potenziali, ma i minuti passano con la Juve lontana dall’area avversaria. I bianconeri provano a ribellarsi con due tentativi dalla distanza: Stivanello prima e Guerra, su calcio di punizione, poi, ma nessuna delle due conclusioni impegna Stancampiano.

I ritmi non si alzano nemmeno con l’avvicinarsi del finale di partita, ma al 76′ la Juve si costruisce l’occasione per il pari. Dopo una bella azione, Anghelé si presenta in area di rigore, ma Calvani salva tutto, bloccando la conclusione dell’attaccante bianconero prima che diventi pericolosa per il suo portiere. La risposta toscana è affidata al neoentrato Delpupo all’83’: sinistro da fuori area, palla a lato non di molto.