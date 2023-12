Pontedera-Carrarese in diretta streaming in tutto il mondo

Pontedera-Carrarese live in tutto il mondo

Il derby toscano in programma stasera (ore 20:45) al Mannucci sarà visibile in diretta anche all’estero su FIFA+. Si tratta della prima volta nella storia per una gara dei Granata, ricorda la società valdarnese.

Un’opportunità resa possibile dall’accordo ufficializzato lo scorso 10 novembre tra Comintech e FIFA+ riguardo le principale gare di ogni turno del campionato di Lega Pro.

Come funziona Fifa+

Per vedere FIFA+ basta scaricare l’app su una smart tv abilitata al servizio, accedere al sito plus.fifa.com oppure scaricare l’app stessa su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet

Le partite di Serie C trasmesse su FIFA+ si potranno vedere gratuitamente solo fuori dall’Italia.