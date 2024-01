L’annuncio ieri anticipato sui social rossoneri

La società Lucchese 1905 ha comunicato così di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante classe 94′. Il giocatore, che era già a disposizione di mister Gorgone per l’allenamento di ieri, vestirà la maglia numero 11.