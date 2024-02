Gorgone tra calciomercato e la prossima partita contro la Spal

Il riassunto della conferenza stampa di mister Gorgone in vista del match Lucchese-Spal.



Spal: “Sappiamo che non sará una partita facile. La Spal ha una rosa importante e sono sicuro che se domani si azzerasse tutto e ripartisse il campionato loro lotterebbero per le prime posizioni. Purtroppo quando entri in un loop negativo è difficile uscirne, soprattutto a livello mentale, che è un po’ quello che succede a noi quando meritiamo e non vinciamo. Troveremo una squadra agguerrita che forse è anche più tranquilla a giocare fuori casa in questo momento”.

Calciomercato:“Il mercato? Abbiamo infoltito la rosa e sono arrivati giocatori che hanno fortemente voluto vestire la maglia Rossonera. Fazzi lo sapete già, ha voluto vestire la maglia della sua città, Disanto è un giocatore importante che avevamo seguito anche quest’estate e va a rinforzare il reparto di attacco. Astrologo è un ragazzo con tanta qualità che ci dará una mano a centrocampo, lo vedró oggi in campo per la prima volta, mentre Babacar lo conosco bene, me lo segnaló Fabio Grosso e si allenó con noi a Frosinone per diverso tempo prima di arrivare al Pescara. È un giocatore del 2005, molto veloce e con qualità, secondo me ha qualcosa e rappresenta un investimento per la società”.

Formazione: “Formazione? La deciderò nella giornata di oggi, abbiamo recuperato Sabbione, mentre De Maria ha sempre dolore alla spalla. Benassai ha avuto l’influenza quindi non è al meglio, vedremo se utilizzarlo, così come Yeboah che ha subito un trauma nella partita contro il Padova e non è ancora al meglio. Perotta si sta riprendendo mentre Fedato dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana”.