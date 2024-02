Obiettivo Pineto, Gorgone: “Obiettivo continuità nei risultati”

L’analisi pre partita di mister Gorgone in vista di Pineto-Lucchese

Così sui canali ufficiali dei rossoneri: “Gli unici indisponibili saranno Perotta e Fedato. De Maria e Benassai hanno recuperato e verranno con la squadra. Dobbiamo valutare Yeboah che si porta dietro un problema al retto femorale accusato in Coppa Italia contro il Padova. Ci attende una partita complicata, su un campo piccolo, contro una formazione protagonista di una buona stagione e con elementi di ottima caratura nella rosa”.

“Credo che l’obiettivo principale della Lucchese in questo momento sia trovare una continuità nei risultati e considerando i tanti impegni in calendario, febbraio sarà un mese fondamentale per il nostro percorso”.

“Voglio una squadra che sia presente nella partita, consapevole che anche se ha il pallino del gioco, da un momento all’altro potrebbe dover fronteggiare una situazione pericolosa. Dobbiamo essere nervosi, ma non isterici, e riuscire a navigare al meglio i momenti della partita con cinismo e concretezza. Questi ragazzi, per come lavorano, si meritano di raccogliere più punti di quelli conquistati oggi, come ho già detto, spero che la partita contro la Spal sia stata un punto di ripartenza”.