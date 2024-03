Maglie leggendarie, l’evento al Museo Rossonero

Lucca United APS presenta la maglia del 1930-31

L’orgoglio e la passione per la squadra rossonera prendono vita in un evento straordinario presso il Museo Rossonero, situato sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.

Sabato 30 marzo alle ore 16.00, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di immergersi nelle memorie legate alla stagione 1930-31, un’epoca storica per la Lucchese tra le due guerre.





Tutto ha avuto inizio con l’idea di un tifoso rossonero, desideroso di rivivere i fasti del passato, che si è rivolto alla rinomata “Sartoria Sportiva Milano” per la realizzazione di una copia perfetta della maglia storica indossata dall’undici rossonero durante la storica stagione in Serie B del 1930-31. Questa iniziativa, accolta con entusiasmo da Lucca United APS, rappresenta il primo capitolo di una serie dedicata alla riproduzione di maglie storiche legate alla Pantera.

Durante l’evento, oltre alla presentazione della replica della maglia storica, verranno ripercorse le gesta dei giocatori che hanno reso memorabile quella stagione, con particolare attenzione a figure leggendarie come Lazzaroni, protagonista indiscusso della Lucchese di quegli anni. Sarà un’occasione per ricordare i momenti più emozionanti di un’epoca che ha preparato il terreno per il successo futuro della squadra, culminato nella Nazionale campione del mondo del 1938, che annoverava tra i suoi membri il portiere Olivieri, cresciuto proprio nelle fila della Lucchese.

Durante l’evento sarà possibile ordinare una copia della storica maglia, una fedele riproduzione curata con maestria e passione da Paolo Grechi, titolare dell’attività “Sartoria Sportiva Milano”, il cui motto è “sogni cuciti a mano”. Saranno illustrate tutte le fasi lavorative che hanno portato alla creazione di questo capolavoro artigianale, testimoniando l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile questo omaggio al glorioso passato rossonero.