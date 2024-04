Play-off, la Lucchese il cammino è… Fermo

La Lucchese subisce una sconfitta amara contro la Fermana, che riesce a vincere il match nei minuti finali.

La squadra rossonera, in trasferta, sperava di ottenere una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, ma ora l’obiettivo sembra più lontano.

Nel match contro la Fermana, disputato in una giornata molto calda, la Lucchese deve fare i conti con le assenze di Cangianiello e Guadagni, entrambi fuori per problemi fisici. Tuttavia, la squadra parte bene e al 16′ trova il vantaggio con Yeboah, bravo a segnare su assist di Disanto.

La Fermana reagisce subito e al 19′ pareggia i conti con Paponi, sfruttando un passaggio di Misuraca. Nonostante alcuni momenti promettenti per la Lucchese, come un’occasione fallita da Tumbarelo, Rizzo Pinna e Visconti, la partita resta in equilibrio.

Il match si gioca su ritmi intensi, con entrambe le squadre che cercano il gol del vantaggio. Tuttavia, è la Fermana a trovare la rete decisiva, con Chiorra costretto a deviare in angolo un tiro pericoloso di Scorsa al 41′.

La sconfitta compromette le speranze della Lucchese di raggiungere i playoff e ora l’appendice post stagionale sembra difficile. Resta da vedere come la squadra reagirà nelle prossime partite per tentare di raddrizzare la situazione e mantenere vive le speranze di una stagione con qualche exploit positivo come la semifinale di Coppa.

Gli highlights di Fermana-Lucchese 2-1