Lucchese, il comunicato della società sulla situazione attuale

Il comunicato integrale rilasciato dalla società rossonera In relazione alle notizie riportate in questi ultimi giorni da alcune testate giornalistiche, la Lucchese 1905 ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

L’attuale proprietà in questo anno di lavoro ha avviato un’attività di risanamento economico molto ingente, che ha permesso alla Lucchese 1905 di avere dei conti in regola e diversi progetti avviati che guardano al futuro, come ad esempio la foresteria, il centro sportivo di Saltocchio e un nuovo stadio, con relative attività commerciali annesse, che possa essere veramente realizzato, che possa essere sostenibile e che riesca a dare un supporto ai progetti sportivi della società Lucchese 1905.

A seguito del lavoro svolto dall’attuale proprietà, dei molti progetti avviati e della riduzione e contenimento delle posizioni debitorie, sono sopraggiunte in questi mesi diverse richieste di investitori. Tutti gli interessamenti sono stati valutati con l’unica finalità di verificare se vi fossero le condizioni per rinforzare ulteriormente la società rossonera, ma sono state tutte respinte al mittente.

Nei giorni scorsi, a seguito di domande precise, la società aveva comunicato ai mezzi di informazione che non vi era alcuna notizia da dare in merito a nuovi investitori, poiché, come già precisato, tutte le richieste sono state respinte. Nonostante ciò, la Lucchese 1905 è stata investita da una campagna stampa negativa basata su una non-notizia. Alcune testate giornalistiche sono arrivate a dichiarazioni assolutamente false, alludendo al fatto che la società non abbia la capacità finanziaria di soddisfare la scadenza federale prevista per il 1 agosto.

Tale situazione è diventata insostenibile. Per diverso tempo la società ha preferito operare in silenzio senza controbattere agli attacchi mediatici, molto spesso infondati, a cui è costantemente sottoposta. Da adesso in avanti non consentiremo a nessuno di scrivere notizie al solo scopo di diffamare e offendere la Lucchese 1905, senza fare il bene di questa società, di questa squadra e di questa gloriosa piazza.

L’attuale proprietà ha speso cifre ingenti nel bimestre ancora in corso, non solo per far fronte alle scadenze federali, ma anche per saldare tutte le posizioni debitorie ereditate inerenti l’impianto di Saltocchio.

Questo clima di sospetto e costanti insinuazioni false e tendenziose ci hanno anche portato ad emettere a giugno un comunicato sull’avvenuta iscrizione al campionato, che per noi era assolutamente scontata, poiché diverse testate giornalistiche e siti internet continuavano ad alimentare polemiche sulla mancanza di un comunicato relativo all’avvenuta iscrizione.

Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. Non verranno più tollerati attacchi al club con l’unico intento di destabilizzare l’ambiente e aizzarlo contro la Lucchese. Questa settimana era prevista una conferenza stampa per presentare i dettagli del progetto stadio, ma in queste condizioni abbiamo preferito non farla e continuare a lavorare.

La società ha operato al fine si trasformare il club in un’azienda, in prospettiva forse l’unica vera azienda nel mondo del calcio, dotata di centro sportivo, foresteria, stadio con albergo e attività commerciali, ma se l’ostacolo a fare tutto questo siamo noi, allora siamo pronti a farci da parte. Ci teniamo inoltre a precisare che se non l’abbiamo ancora fatto è per il rispetto dei tifosi, dei lavoratori della Lucchese e dell’Amministrazione Comunale che ci ha voluto e sostenuto.

Da questo momento in poi parleranno solo i fatti, tutte le comunicazioni ufficiali relative alla società, alle sue iniziative e ai tesserati verranno pubblicate direttamente dall’ufficio stampa della lucchese 1905 attraverso i canali ufficiali.