L’ Aquila 1902 Montevarchi comunica la chiusura delle prenotazioni per la “Cena della Vittoria” che si terrà venerdì 25/06 nel centro della Città.

La Società Rossoblè vuole ringraziare tutta la cittadinanza per la massiccia partecipazione all’evento (oltre 500 prenotazioni) e tutti coloro che hanno permesso il coinvolgimento e l’organizzazione delle prenotazioni.

Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme per gridare ancora più forte il nostro Amore per questa maglia.

Alè Alè Rossoblè