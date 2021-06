Giovanili: Andrea Nardi Vince con la nazionale under 16 dilettanti

Il rossoblù Nardi e l’Under 16 LND vincono la terza edizione del Torneo Eusalp

Dopo un torneo contraddistinto da sole vittorie, la Rappresentativa Under 16 superando per 2-0 selezione del CPA Bolzano, conquista la terza edizione del Torneo Eusalp, primo titolo della sua brevissima storia iniziata nella stagione 2017/2018 con l’istituzione del Progetto Giovani da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Nella selezione di mister Albanese era presente anche il nostro centrocampista classe 2005 Andrea Nardi, impiegato da titolare in tre delle quattro partite disputate fra girone di qualificazione e finale, il quale ha contribuito con ottime prestazioni alla conquista del titolo.

A testimonianza di questi abbiamo ricevuto i ringraziamenti da parte del rappresentante del comitato regionale Toscano per la partecipazione di Andrea Nardi e l’apporto che è riuscito a dare alla nazionale Under 16 LND al torneo EUSALP, mettendo in mostra oltre alle sue qualita’ tecnico/tattiche anche un comportamento esemplare. Il suo atteggiamento e’ stato un riferimento per tutti e per questo i complimenti sono stati rivolti anche alla Societa’ Montevarchi che è riuscita nel tempo a trasmettere ai propri ragazzi giusti “Valori”.

I complimenti arrivano direttamente anche da mister Albanese e da tutto lo staff e saranno riportati anche alla LND.

Un plauso dalla società al nostro aquilotto e una conferma ulteriore del valore aggiunto che il settore giovanile rossoblù rappresenta per il cammino dell’Aquila Montevarchi.