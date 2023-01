Biglietti per Montevarchi-Siena, costi e informazioni

Dopo la sconfitta contro la prima della classe ecco l’occasione per battere un colpo, Montevarchi – Siena dovrà essere la gara che darà inizio alla rimonta salvezza per i padroni di casa.

Il Siena la scorsa partita ha superato l’Imolese in casa, il Montevarchi è stato superato di misura dalla prima della classe in casa.

Domenica Calcio d’inizio ore 14:30, stadio “Gastone Brilli Peri” di Montevarchi.

BIGLIETTERIA

Curva. euro15

Ridotto over 65 euro 13

Ridotto donne,disabili e under 16 euro 5

Tribune T1 e T4 euro 25

Ridotto over 65 euro. 20

Ridotto donne,disabili e under 16 euro 5

Tribune T2 e T3. euro 30

Ridotto over 65 euro 25

Ridotto donne,disabili e under 16 euro 5

Poltronissima euro 50

In vendita in tutti i punti vendita Ciaotickets e online sul sito www.ciaotickets.com

Biglietti ospiti

Costo del biglietto settore ospiti Curva Nord euro 15,00 non comprensivi del diritto di prevendita.

I tagliandi resteranno in vendita fino a sabato 21 gennaio alle ore 19. Il giorno della gara le biglietterie resteranno chiuse.

Per gli Over 65 il costo è 13 euro e di 5 euro per Under 16, donne e disabili, tutti non comprensivi del diritto di prevendita.