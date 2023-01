Un buon primo tempo non basta, l’Olbia batte il Montevarchi

Che peccato per l’Aquila!

La partita tra Olbia e Aquila Montevarchi è stata caratterizzata da un buon primo tempo dei rossoblu, che sono riusciti a portarsi in vantaggio con un gol di Lischi al 24′. Nel secondo tempo, però, l’Olbia ha avuto la meglio, raggiungendo il pareggio con un gol di Contini al 40′ e poi prendendo il vantaggio con Ragatzu al 51′. Nonostante i tentativi del Montevarchi, l’Olbia è riuscita a mantenere il risultato fino al triplice fischio finale, portando a casa tre punti importanti in vista della lotta per la salvezza.

Nel Montevarchi, in particolare, la prestazione del secondo tempo è stata deludente, con troppi errori e pochissime idee. Una sconfitta che complica le cose per il prossimo impegno contro la capolista.