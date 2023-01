Poker Reggiana, niente da fare per il Siena

Era previsto alla vigilia: la capolista Reggiana ha ottenuto una vittoria netta e convincente contro il Siena, con un poker che non ammette recriminazione.

La squadra di Baresi, nonostante l’assenza di Diana squalificato, ha saputo imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, creando diverse occasioni da gol e concretizzandone ben 4: Muroni, Pellegrini, Kabashi e Lanini sono stati gli autori delle reti reggiane. Il Siena, dal canto suo, non è riuscito a impensierire seriamente la difesa avversaria e ha dovuto arrendersi alla superiorità della capolista.

Una prestazione molto positiva per la Reggiana, che conferma il proprio ruolo di favorita per la vittoria finale del campionato. Per il Siena l’occasione per ripartire, la zona play-off è ancora lì.