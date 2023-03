Aquila ancora sconfitta, la Recanatese vince in rimonta

Dire che le aspettative per un risultato diverso c’erano tutto, invece il Montevarchi crolla in modo doloroso contro la Recanatese, perdendo per 3-1 in una partita cruciale per le proprie ambizioni di salvezza.

Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Banchini è passata avanti con gol di Biagi all’inizio della ripresa, seguito da un rapido pareggio di Guadagni e il successivo sorpasso dell’ex Carpani. Nonostante i tentativi di rimonta, il Montevarchi è stato affondato ancora una volta da Sbaffo a pochi minuti dalla fine. Una sconfitta che rende ancora più difficile la strada verso la salvezza e mette a rischio la permanenza della squadra in Serie C.