Serie A Femminile: tutte le decisioni ufficiali

Come già anticipato il titolo di campione d’Italia viene assegnato alla F.C. Juventus S.p.A. in ragione della posizione dalla stessa ricoperta nella classifica finale di cui all’allegato 2;4.

Accedono alle competizioni internazionali le squadre FC Juventus S.p.A e Fiorentina Women’S F.C. in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale.

Retrocedono al Campionato di Serie B le squadre A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco e S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale dicui all’allegato

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/L del 28 Giugno 2020