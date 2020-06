Dionisi per la prima di Dionigi. Il nuovo mister costretto a fare punti…

È ufficiale sulla panchina dell’Ascoli da domani fino al termine del campionato, a meno di ulteriori sorprese, siederà Davide Dionigi.

Classe 1974, il tecnico di Reggio Emilia vanta nel calcio professionistico italiano, gare di spareggio comprese, 127 panchine con uno score di 46 vittorie, 45 pareggi, 36 sconfitte. Un totale, quindi, di 91 gare a punti.

In cadetteria, però, ha guidato soltanto la Reggina 2012/2013 e il Varese 2014/2015.

Con i calabresi mise assieme 34 punti in 31 giornate per un media di poco superiore al punto/match (7V – 13X – 11P).

Brevissima l’esperienza con i lombardi: 2 impegni, altrettanti KO.

Com’è andato l’esordio dei suoi predecessori sulla panchina dei marchigiani?

Paolo Zanetti lo scorso 24 agosto 2019 superò per 3-1 il Trapani. Guillermo Abascal il primo febbraio 2020 si impose per 3-0 a Livorno. Infine, Roberto Stellone il 7 febbraio 2020 faceva 2-2 al Del Duca contro la Juve Stabia.

Insomma,…





Continua a leggere su footstats.it