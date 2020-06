Napoli e Juventus, fra i precedenti di Coppa Italia anche quello in cui Buffon…

A distanza di 2.951 giorni la finale di Coppa Italia vedrà nuovamente impegnate sul prato dell’Olimpico di Roma la Juventus, da un lato, e il Napoli, dall’altro.



Undici sfide dal 1936/1937

Il primo incrocio risale agli ottavi di finale validi per la quarta edizione della Coppa, quella in scena nella stagione 1936/1937. A imporsi sono gli azzurri grazie a una doppietta di Giovanni Venditto (al 7’ del primo tempo e al 19’ della ripresa), ala classe 1916 originaria di Marigliano. Superflua la rete della bandiera per gli ospiti firmata da Felice Borel (al 22’ del secondo tempo).

Per ritrovare Napoli e Juventus avversarie in questa competizione sarà necessario attendere quarant’anni. Nel 1977/1978 campani e piemontesi compongono il girone B di semifinale (con loro anche Milan e Taranto): al termine del match valido per la prima giornata è 5-0 per i partenopei con poker di Savoldi e rete di Pin; al quarto turno si impone invece…