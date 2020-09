Serie B, risultati 1a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Inizia con un pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0, e un rigore fallito la Serie B 2020/2021.

Nel match inaugurale Monza-Spal, infatti, brianzoli ed estensi non riescono a trovare la via del gol. Neppure dagli undici metri. Perché all’82’ Gytkjaer si fa parare da Berisha il calcio di rigore della possibile vittoria biancorossa.

Tendenza, quella del digiuno di reti, che s’è fatta sentire anche questo pomeriggio. Dei sei match in programma la metà sono terminati col risultato di 0-0: Cosenza-Virtus Entella, Lecce-Pordenone, Pescara-ChievoVerona.

Hanno fatto eccezione Brescia-Ascoli, 1-1 per via dei centri di Cavion e Donnarumma nella prima frazione di gioco, Frosinone-Empoli, 0-2 con i toscani che conquistano i tre punti in palio grazie ai colpi di Moreo e La Mantia, e Salernitana-Reggina 1-1, succede tutto in un minuto con botta di Menez e risposta di Casasola.

