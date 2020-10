Serie B, risultati 3a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Rallenta la capolista Cittadella, risultato di 1-1 a Cosenza, squadra contro cui in Serie B mai aveva pareggiato, e la raggiunge in vetta alla classifica la Salernitana, che supera il Pisa col punteggio di 4-1.

La 3a giornata della Serie B 2020/2021 si era aperta ieri sera col successo del Brescia di Lopez (dopo l’esonero di Delneri) sul Lecce dell’ex Corini: 3-0 con doppietta di Ndoj e rete di Aye.

Nel pomeriggio è pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in Cremonese-Venezia. Spettacolare 3-3 in Pordenone-Spal. Ramarri del Noncello avanti per 2-1 all’intervallo. Poi gli estensi ribaltano il punteggio con Castro, Strefezza e Paloschi prima di subire il gol del pareggio a firma Diaw (doppietta per l’ex Cittadella) in chiusura di match.

Vince il ChievoVerona sul campo della neopromossa Reggiana, 0-1.

Rinviata Monza-Vicenza.

Posticipi Frosinone-Ascoli e Pescara-Empoli.

Di seguito i risultati della 3a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori,…





