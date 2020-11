Serie B, risultati 6a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Cade l’Empoli in una gara durata un giorno intero. Perché la sfida di Venezia è interrotta per nebbia al 16’ del secondo tempo, col punteggio già sul 2-0 per i lagunari, e terminata questo pomeriggio. Cade anche il Cittadella che al Tombolato non riesce ad avere la meglio su un Monza che coglie l’intera posta in palio anche grazie a due calci di rigore, 1-2.

E così la Salernitana che non ha giocato contro la Reggiana potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica dopo i risultati della 6a giornata della Serie B 2020/2021. Non resterà che attendere la sentenza del Giudice Sportivo.

Intanto è ufficiale che per la promozione in Serie A le candidate dovranno vedersela anche col ChievoVerona, 2-0 sul Cosenza.

Pareggi in Brescia-Virtus Entella, 2-2, e Vicenza-Pisa, 4-4.

Successo del Pordenone ad Ascoli, nonostante il rigore fallito da Ciurria.

A proposito di rigori: già 7 quelli calciati nelle sette gare della 6a giornata.

