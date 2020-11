Serie B, risultati 9a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Sfuma nel recupero del secondo tempo la vittoria dell’Empoli. Il Vicenza fa 2-2 in extremis con un rigore di Longo. Mentre qualche minuti primo proprio erano stati i padroni di casa, con Mancuso, a fallire un tiro dagli undici metri.

La Salernitana avrà quindi la possibilità di portarsi in vetta alla classifica di Serie B in solitaria. Necessario però vincere nel posticipo della 9a giornata della Serie B 2020/2021 a Cosenza.

Perché in caso di tre punti i granata supereranno il Lecce che nel match di ieri sera ha avuto la meglio sul ChievoVerona al Bentegodi, 2-1 per i pugliesi con i gol dell’ex Stepinski e, dopo il momentaneo 1-1 di Garritano, Falco.

Balza a 17 punti il Venezia, 2-1 in rimonta sull’Ascoli. Vince il Frosinone a Brescia, altro 2-1 di giornata. Mentre è goleada in Pisa-Cittadella. In occasione della 400esima panchina nei campionati professionistici di Venturato, i granata si impongono col punteggio di 4-1.

Il Pordenone…





