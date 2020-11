Serie C 20-21, i risultati della 10a giornata

La Pro Sesto non gioca contro il Como e così il Renate, che vince lo scontro diretto con la Carrarese, balza al comando del girone A della Serie C dopo i risultati della 10a giornata. Alle spalle dei nerazzurri, adesso, la Pro Vercelli che supera di misura un’altra toscana, la Pistoiese.

Nel girone B della Serie C da registrare l’aggancio in vetta alla classifica del Perugia al Padova, Gli umbri hanno la meglio sui veneti nel big match del turno infrasettimanale, 3-0.

Nel girone C di Serie C continuano la marcia sia la Ternana, 1-0 sulla Virtus Francavilla, che il Bari, 4-1 a Potenza.

Di seguito tutti i risultati della 10a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. E mercoledì di nuovo tutti in campo per il turno infrasettimanale valido come 10a giornata.



Risultati 10a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Alessandria 2-0

Carrarese-Renate 0-2

JuventusU23-Grosseto (rinviata)

Lecco-Novara 1-0

Livorno-Giana Erminio 3-0

Olbia-Pergolettese





